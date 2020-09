LECCO – Un primo bilancio importante per lo Sci Club Lecco del presidente Arturo Montanelli, con le squadre Giovani e Senior che hanno concluso il periodo estivo di allenamento. Circa cinquanta le giornate in cui gli atleti sono stati impegnati, tra uscite sugli sci alternate a quelle dedicate alla preparazione atletica.

“L’allenamento è andato molto bene – fa sapere Pier dei Cas a nome dello staff tecnico – Abbiamo sempre trovato buone condizioni allo Stelvio e anche il tempo è stato prevalentemente dalla nostra parte. Come ormai da diversi anni, nel mese di luglio abbiamo svolto cinque giorni di allenamento sugli sci al capannone di Amneville dove ci siamo concentrati sullo Slalom. Unica nota dolente riguarda la struttura che quest’anno abbiamo trovato non in perfette condizioni, tuttavia siamo riusciti a lavorare bene”.

Bene anche la parte atletica, sapientemente curata dal preparatore Dino Tenderini coadiuvato da Marco Milani e Pietro Migliazza.

“È stato possibile anche effettuare la trasferta al mare, inizialmente cancellata – prosegue dei Cas – Cinque giorni di allenamento a San benedetto del Tronto che sono stati svolti ai primi di Settembre”.

Soddisfazione anche per il gruppo che si è creato, come sottolinea lo stesso dei Cas: “Siamo molto soddisfatti il gruppo è affiatato e anche l’integrazione dei giovani saliti dai Children è buona. È un gruppo di lavoro che si aggira intorno ai 15 ragazzi e tutti hanno lavorato in maniera continua sia sotto il profilo atleti che quello sugli sci. Siamo soddisfatti”.

Gruppo che si giova anche della presenza dei Nazionali: Tommaso Sala, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni e Roberta Melesi che hanno seguito la parte atletica dello Sci Club Lecco e presenti che ogni tanto a qualche sessione di allenamento sugli sci. “Per noi è importante interfacciarci con loro che sono atleti di alto livello, ma è importante e vantaggioso anche per i più giovani che posso apprendere molto da compagni di squadra di grande esperienza e caratura”.

Concluso il periodo estivo, adesso è iniziato quello autunnale con una serie di allenamenti ancora allo Stelvio volti a finalizzare il lavoro sinora effettuato prima di iniziare la nuova stagione agonistica.