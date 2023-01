WENGEN (CH) – Uno stratosferico Nicolò Molteni vince il Super G di Wengen di Coppa Europa.

Grandissima impresa dell’atleta dello Sci Club Lecco che questa mattina ha dettato legge in terra elvetica sfoderando una gara perfetta chiusa con il tempo di 1’32”90. Dopo i due secondi posti conquistati un anno fa, a Tarvisio e a Saalbach, è arrivata la sua prima vittoria in Coppa Europa.

Nessuno meglio di Molteni che ha conquistato il gradino più alto del podio. Al secondo posto il padrone di casa Denis Corthay con 24 centesimi di ritardo su Molteni e al terzo il finlandese Elian Lehto con 28 centesimi di ritardo.

Una giornata memorabile per “Molte” a conferma del suo ottimo stato di forma. Una vittoria che fa bene anche psicologicamente in previsione dei suoi prossimi impegni a partire da domani, quando sarà di nuovo al cancelletto di partenza per il secondo Super G di Wengen.