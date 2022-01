BORMIO (SO) – Buone notizie da Bormio, dove si stanno svolgendo le gare Scozzesi Fis. Sugli scudi, per lo Sci Club Lecco, Luca Bianchi che nei primi due giorni di gare (in programma due Giganti maschili e due femminili) organizzate dalla federazione scozzese ha ottenuto due podi con un secondo e un terzo posto.

Nella gara di ieri, venerdì, Bianchi ha chiuso in 2^ posizione (podio a destra) fermando il crono sul tempo di 1’47”68. Meglio di lui solo il connazionale Pietro Motterlini che ha fatto registrare il tempo di 1’47”33. Per lo Sci Club Lecco, buona gara anche per Mattia Zanni entrato nella top ten dopo aver tagliato il traguardo al 9° posto. Ruggero Traniello 25°, fuori invece nella seconda manche Gabriele Bianchi.

Nella gara odierna (sabato), altra performance da applausi per Luca Bianchi che sale nuovamente sul podio conquistando il 3° posto col tempo di 1’47”85. Per il Lecco, si ripete con un’altra buona prestazione Mattia Zanni al traguardo in 10^ posizione, mentre Gabriele Bianchi è 27°. Gara sfortunata invece per Ruggero Traniello fuori nella prima manche. Sul gradino più alto del podio è finito nuovamente Motterlini.

Il programma di domenica e lunedì prevede due gare maschili e due femminili di Slalom Speciale.