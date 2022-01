TARVISIO (UD) – Nicolò Molteni c’è e c’è alla grande. Sulle nevi di Tarvisio, nella discesa libera di Coppa Europa di oggi, venerdì, Molteni ha conquistato il 2° posto a soli 15 centesimi di ritardo sul 1°, lo svizzero Lars Roesti. Secondo posto condiviso con lo spagnolo Adur Etxezarreta.

Un risultato strepitoso quello di Molteni, che segue l’11° posto ottenuto giovedì, nella prima delle due Libere di Coppa Europa in programma a Tarvisio. “Sono giorni positivi – dichiara a fine gara Molteni – anche nella Libera di ieri sono andato abbastanza bene, poi alcuni errori nel finale mi hanno fatto perdere qualche posizione. Avrei potuto fare meglio ma è andata comunque bene. Oggi invece sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi ed è arrivato il 2° posto”.

Un 2° posto meritatissimo per Molteni: “Speravo di salire sul podio ma sapevo che non era facile anche perché la pista presentava un tracciato facile, pianeggiante ad eccezione di alcuni punti in cui sapevo di poter spingere e fare la differenza. Così è stato e salire sul podio è sempre una bella soddisfazione”, conclude.

Adesso occhi puntati sulla Coppa del Mondo, Molteni infatti si sposterà a Kitzbuhel in Austria dove settimana prossima ci sarà la libera su una delle piste più celebri del circo bianco.