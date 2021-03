LECCO – Per l’intera giornata di lunedì 8 marzo, nella quale è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale per tutti i turni di lavoro, potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti, nella pulizia delle strade, nonché la chiusura del Centro di raccolta dei rifiuti lecchese di via Buozzi e dell’Ecosportello di corso Promessi Sposi.

Per preservare igiene e decoro in città, la raccomandazione di Palazzo Bovara è di “non esporre i sacchi la sera di domenica 6 o la mattina di lunedì 8 marzo, rimandando l’esposizione al turno di raccolta successivo“.

