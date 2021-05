Rispondiamo all’appello delle lavoratrici e dei lavoratori della ASST Lecco, in difesa dei nostri ospedali e dei servizi territoriali.

Il 14 maggio dalle 8 alle 10 saremo presenti al presidio dell’ospedale Manzoni di Lecco e al Mandic di Merate.

Sappiamo tutti i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori della nostra ASST, ai tagli di personale e di posti letto spacciati per ottimizzazioni e risparmi di denaro pubblico. Questa politica ha favorito una sanità lombarda dove ospedali e cliniche private hanno drenato sempre più risorse, indebolendo le strutture pubbliche che, di fronte all’emergenza Covid, non hanno potuto dare risposte tempestive ai malati.

A questo si aggiungono gli errori e i presunti illeciti, su cui la magistratura sta indagando, nell’acquisto di materiale sanitario, che danno un quadro desolante della gestione sanitaria lombarda.

Per non parlare del sottoutilizzo dei nostri distretti sanitari, strutture che se valorizzate potrebbero fornire quell’assistenza territoriale necessaria a rendere più agevole la cura di tante malattie, comprese quelle croniche, da parte di soggetti fragili ed anziani.

Potere al Popolo è per il potenziamento della sanità pubblica, recuperando le risorse che ora vanno alla sanità privata, è contro il lavoro precario nella sanità che contraddistingue soprattutto i lavoratori dei servizi, dove prevale l’esternalizzazione a cooperative che sfruttano in modo vergognoso i dipendenti e a favore di maggiore rispetto per gli infermieri, orari di lavoro ridotti ed assunzioni per reintegrare gli organici.

Potere al popolo – Lecco