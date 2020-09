LECCO – Verso le 16:30 di oggi, sabato, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco ha raggiunto e soccorso una ragazza di 17 anni scivolata in un canale di scolo, in zona impervia, in prossimità di alcune pozze in località S. Egidio.

La segnalazione è scattata con ‘codice rosso‘.

La giovane è stata portata dalla squadre SAF fino al piazzale di Bonacina per essere poi trasportata dal personale sanitario al nosocomio cittadino.

RedCro