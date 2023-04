LECCO – Incidente stradale con 4 persone coinvolte e una incastrata rimasta gravemente ferita, e uno dei mezzi (un furgone) incendiato.

Dal comando Vigili del Fuoco di Lecco sono state inviate due autopompe per lo scontro avvenuto nella notte in corso Bergamo tra un’autovettura e un furgone – che ha preso fuoco con persone a bordo.

Le squadre sul posto hanno lavorato a lungo con cesoie idrauliche e divaricatori per estrarre la persona ancora all’interno dell’autovettura, mentre parte delle squadre operavano allo spegnimento.

Le altre persone coinvolte erano all’esterno dei veicoli. Quattro complessivamente le persone ferite, in cura ai sanitari intervenuti. Secondo quanto riferito dalla Polizia uno di loro avrebbe estratto dal furgone in fiamme l’autista del mezzo, mettendolo in salvo. Dei due che viaggiavano sull’auto, il solo autista era incastrato ed è stato portato fuori dalle squadre dei Vigili del Fuoco dopo quasi un’ora, data la gravità dello scenario. La seconda persona presente nella vettura era riuscita a scendere da sola.

In loco Polizia di Stato, 118 con diverse ambulanze, automedica ed elisoccorso.

