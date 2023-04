LECCO – Evento straordinario mercoledì 26 aprile nel pomeriggio che ha coinvolto i giovani musicisti del liceo scientifico e musicale “G. B. Grassi” di Lecco: il grande flautista Peter-Lukas Graf ha accolto l’invito a partecipare a un incontro in videoconferenza con studenti e docenti per parlare della sua lunga attività di musicista e didatta e per dialogare con i presenti collegati via web.

Il flautista elvetico è uno degli strumentisti che più hanno segnato la scena musicale internazionale nella seconda metà del Novecento a livello concertistico e discografico, e per molti anni, nel quadro della sua lunga carriera musicale, si è dedicato professionalmente alla direzione d’orchestra. Allievo fra gli altri a Parigi del grande Marcel Moyse, ha suonato in qualità di primo flauto con le bacchette più prestigiose, da Furtwängler a Klemperer, da Ormandy a Claudio Abbado. Il maestro è ancora oggi in attività, all’età di 94 anni, soprattutto in ambito didattico e come giurato in concorsi flautistici internazionali.

“Siamo onorati della presenza del maestro Graf, è stato un evento di particolare rilevanza per la nostra scuola – commenta il dirigente scolastico Carmela Merone – Vista l’importanza e l’unicità dell’iniziativa, abbiamo voluto estenderla anche a studenti e docenti di flauto degli altri licei musicali della Lombardia, riscontrando un’ottima partecipazione”.

“Il maestro Graf ci ha parlato della sua vasta esperienza di concertista, di insegnante, di autore di testi sull’interpretazione musicale e di commissario in concorsi flautistici; ha anche risposto con generosità alle numerose domande poste dai partecipanti, dando preziosi consigli agli studenti e offrendo molti stimoli didattici agli insegnanti” descrive il professor Maurizio Fasoli, referente per il Liceo musicale. La conduzione dell’incontro è stata gestita dalla professoressa Silvia Tuja, docente di flauto del “Grassi” che è stata allieva di Peter-Lukas Graf nonché sua attuale collaboratrice e traduttrice.

Il Liceo musicale è attivo al liceo “Grassi” dal 2011 e accoglie circa cento studenti con l’obiettivo di fornire loro una formazione musicale completa nel contesto di una solida preparazione liceale.