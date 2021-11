LECCO – Mercoledì 3 novembre 2021 la scuola primaria “Torri Tarelli” di Chiuso (IC Lecco 1) festeggia i 60 anni dalla sua fondazione ed alunni ed insegnanti hanno scelto di celebrare il passato e aprirsi al futuro con alcune importanti novità nell’esperienza didattica. Nel corso della giornata dell’anniversario i bambini saranno impegnati in attività laboratoriali che permetteranno loro di viaggiare nel tempo per vivere quella che era la scuola dei loro nonni.

L’evento sarà l’occasione per annunciare un’importante novità: il plesso entra nella Rete nazionale delle “Scuole Senza zaino”. A partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023 le famiglie avranno a disposizione un nuovo modello pedagogico che considera il bambino nella sua globalità, attivando tutte le intelligenze possibili affinché ognuno trovi la sua strada per crescere e dando molta importanza all’organizzazione degli spazi di insegnamento/apprendimento.

“Si tratta di un progetto – commentano le insegnanti della Torri Tarelli – che mira alla realizzazione di una scuola in cui è diffuso lo spirito della condivisione e dell’accoglienza. È fondamentale dare fiducia ai bambini spronandoli ad organizzarsi e a fare da soli; in parallelo stiamo costruendo una scuola in cui insegnanti, alunni, genitori collaborano per costruire una comunità aperta al territorio”.

La sperimentazione della scuola “Senza zaino” è già partita con l’anno scolastico in corso, grazie alla disponibilità del dirigente Vittorio Ruberto che ha creduto fin da subito a questo nuovo progetto insieme al corpo docente. Le giornate di open day, in programma nelle prossime settimane, saranno l’occasione per raccontare, partendo proprio dall’esperienza dei piccoli alunni di Chiuso, come sta cambiando la proposta scolastica.

“Vogliamo cambiare per crescere – concludono le insegnanti – e sappiamo che questo è possibile solo grazie al lavoro di tutte le persone che sono passate dalla primaria di Chiuso e certamente continuano ad avere a cuore anche il futuro della nostra scuola”.