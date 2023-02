LECCO – In questi giorni gli studenti del corso di meccanico e carrozziere di Enaip Lecco hanno svolto manutenzione all’autoambulanza della Croce Rossa lecchese. Un’iniziativa realizzata come esperienza di “alternanza scuola lavoro simulata” che costituisce un momento qualificato per l’apprendimento in “situazione reale”, che caratterizza il sistema regionale di istruzione e formazione professionale, e rafforza la collaborazione tra Enaip e Croce Rossa.

“Ringraziamo sentitamente gli studenti del corso di meccanico e carrozziere di Enaip Lecco e loro docenti – ha commentato Enzo Cavalieri, presidente della Croce Rossa di Lecco – per averci permesso di ridare una nuova vita al nostro mezzo e di iniziare questa collaborazione nel segno della solidarietà e della cittadinanza attiva da parte dei giovani e che ci ha consentito di conoscere la loro realtà; con la speranza che sia solo l’inizio di una proficua collaborazione, ringraziamo sentitamente i ragazzi di Enaip e i loro professori”.

“Un momento che valorizza e riconosce l’impegno e la dedizione dei ragazzi e che arricchisce il loro percorso di crescita come studenti, futuri lavoratori e cittadini consapevoli. Ringraziamo la Croce Rossa di Lecco per questa collaborazione che certamente proseguirà e che, per i nostri ragazzi, è stata l’occasione per unire il ben fatto, che è l’opera generata dalla passione del lavoro, e il bene comune, rappresentato dall’utilità sociale e collettiva dell’ambulanza. Investire sui giovani significa pensare al futuro del paese che noi abbiamo la responsabilità di rappresentare fin dai banchi di scuola. Una buona scuola è quella che sa diventare parte integrante della comunità e del territorio in cui è inserita, candidandosi a essere il luogo dove poter accogliere, accompagnare e apprendere” dichiara Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco.

Maurizio Mapelli, responsabile del corso di carrozzeria della scuola è soddisfatto per l’esperienza che i suoi alunni hanno vissuto: “è stato motivo di orgoglio vedere i nostri ragazzi concentrati e impegnati nella manutenzione dell’ambulanza. Sperimentare il loro apprendimento e il loro lavoro su un mezzo reale che, per di più, serve ad aiutare chi è in difficoltà e alle attività di cura della persona, è stata una grande occasione per confrontarsi con il senso di responsabilità, che è un valore fondamentale nel lavoro e nella società”.