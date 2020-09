Scuola. L’esperta: “Le limitazioni diventino occasioni di crescita”

BELLANO – Oggi ricomincia in pieno la scuola per i bambini e i ragazzi della provincia di Lecco, dopo quasi sette mesi di stop. Le incertezze e le paure sono tante e i nostri ragazzi si troveranno ad affrontare tutta una serie di limitazioni e regole che, se da una parte sono tutelanti per la salute, dall’altra creeranno sicuramente qualche disagio, nonostante l’emozione di ritrovarsi dopo tanto tempo.

Ne parliamo con la dottoressa Claudia Ferraroli pedagogista clinica, formatrice ed autrice di libri e giochi didattici e vediamo insieme a lei i punti di maggior criticità e come affrontarli.

Quali secondo lei gli aspetti più critici che attendono i bambini specialmente al loro rientro a scuola?

Ne esiste più di uno, ma come spesso succede le limitazioni e le difficoltà possono divenire occasioni di crescita, riscoperta e resilienza. ( → in psicologia la capacità di un individuo di affrontare e superare un periodo di difficoltà) In questo momento penso soprattutto ai bambini della scuola primaria che si ritroveranno dopo tanti mesi di lontananza con insegnanti e compagni. Non potranno però abbracciarsi, darsi la mano, esprimere con tutto il loro corpo la felicità di rivedersi e di incontrare le insegnanti di persona.