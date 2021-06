In questo anno di pandemia troppe volte la scuola è rimasta indietro. Il primo luogo a chiudere e l’ultimo a riaprire, dimenticato spesso per l’importanza che ha nella società e per le giovani generazioni innanzitutto, che sono il futuro.

Un anno di didattica a distanza ha causato molti effetti, anche facendo uscire da sotto al tappeto problemi del mondo della scuola da troppo tempo nascosti. Non tutti possiedono una connessione adeguata e molte famiglie non hanno avuto le possibilità di dare a tutti la strumentazione tecnologica necessaria a seguire le lezioni online. Si è stimato che circa il 12% non possiede un pc o un tablet. Una situazione inaccettabile.

Ancora il distanziamento e l’isolamento provocato dalla DAD hanno costretto studentesse e studenti a seguire lezioni in spazi non adeguati, con la scuola che ha arrancato nel comprendere e seguire difficoltà individuali. L’ordine degli psicologi e sempre più ricerche sottolineano gli effetti psicologici di tutta questa situazione: sono aumentate di molto le richieste di supporto psicologico, senza che però gli istituti offrano percorsi adeguati ed accessibili a tutti.

Non possiamo accettare questa situazione.

Per questo, insieme a chi vive quotidianamente la scuola e quindi le studentesse e gli studenti, vogliamo raccogliere le esperienze di questo anno, come è stato vissuto ma soprattutto cosa bisogna fare insieme, come generazione, attraverso un sondaggio pubblico che stiamo facendo girare tramite i nostri social e che si può trovare al seguente link: https://forms.gle/chM44tg7WoJHjVJ87.

Perché la scuola torni al centro delle priorità del paese, a misura di studente e che permetta di realizzare le aspirazioni di ognuno, con servizi adeguati, c’è bisogno che tutti insieme costruiamo una proposta per partire a migliorare anche sul territorio le nostre scuole.

Giovani Democratici della Provincia di Lecco