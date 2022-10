LECCO – All’interno del percorso Lombardia Europa 2020, la Provincia e il Comune di Lecco, in qualità di Seav Lecco (Servizio Europa d’Area Vasta, ndr) hanno attivato uno specifico Tavolo di progettazione sulla tematica sociale per arrivare alla definizione di un progetto da candidare sui fondi europei della programmazione UE 2021-2027. Alla fine, la Provincia e il Comune, insieme all’associazione Soroptimist Club Lecco e al partner estero The Factory Μονοπροσωπη Ike (Grecia), hanno candidato il progetto Women in Stem sul programma dell’Unione Europea Erasmus+ Key Action 2 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

“La Provincia di Lecco – ha detto la presidente Alessandra Hofmann – è impegnata a sostenere l’orientamento post diploma con l’obiettivo di orientare le studentesse verso una scelta informata, senza preconcetti di genere e soprattutto consapevole, invogliandole ad avvicinarsi alle facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, tra le più appetibili sul mercato del lavoro, ma ancora oggi troppo spesso ritenute prerogativa maschile. Spesso le materie tecnico-scientifiche sono viste come maschili e sovente le abilità delle ragazze in questi campi vengono sottostimate già dalla prima infanzia. L’obiettivo è correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità fin dall’età scolastica, incentivando le studentesse a iscriversi ai corsi di laurea del gruppo Stem, con piena consapevolezza delle proprie inclinazioni e attitudini”.

“Continua la proficua collaborazione nell’ambito del Seav con questo progetto presentato sul programma UE Erasmus+ con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale nei settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport – le parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Questi ambiti sono fondamentali per favorire un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, per fornire ai giovani le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società e proficue transizioni nel mercato del lavoro”.

Il progetto Women in Stem mira a sostenere l’orientamento post diploma con l’obiettivo di orientare le studentesse verso una scelta informata, senza preconcetti di genere e soprattutto invogliandole ad avvicinarsi alle facoltà scientifiche e matematiche, tra le più appetibili sul mercato del lavoro. Sono previste le seguenti azioni: interventi di indirizzo dal terzo anno di scuola secondaria superiore; azioni di facilitazione per i passaggi dalla scuola secondaria superiore all’università; orientamenti mirati nella scelta dei percorsi universitari Stem; prevenzione dell’abbandono dell’università nel primo biennio d’iscrizione alla facoltà. Il progetto, se approvato e finanziato, avrà durata di 24 mesi e un budget complessivo di 60mila euro.