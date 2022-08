LECCO – Presentazione ufficiale della prima squadra dell’Aurora San Francesco di Lecco, a pochi passi dall’oratorio dei Frati. Dopo la meritata promozione in Seconda categoria che ha suscitato tanto entusiasmo nel rione lecchese attraversato dal viale Turati, per la stagione 2022/23 la società che fa capo alla Parrocchia di San Francesco D’Assisi inizierà la nuova avventura nella categoria superiore.

Presenti, oltre all’allenatore Pasquale Rusconi, il presidente del settore calcio Gino Barbieri e il delegato della FIGC di Lecco Roberto Bario.

“Il nostro obiettivo sarà soprattutto quello della salvezza” afferma mister Rusconi “Noi cercheremo di esprimere sempre il nostro calcio che è la cosa più importante. Vogliamo giocare a pallone bene, poi vedremo cosa riusciremo a fare. Ogni campionato è diverso dall’altro le squadre sono tutte di buon livello, anzi, alcune si sono anche rinforzate mentre noi abbiamo mantenuti l’assetto dello scorso anno con qualche innesto mirato. Ribadisco la nostra priorità è salvarsi.”

“Non abbiamo mire di vittoria del campionato, noi arriviamo in questa categoria in punta di piedi cercheremo a ogni partita di vendere cara la pelle, però non partiamo certo favoriti. Vogliamo però giocare bene al calcio che ci faccia divertire come abbiamo fatto in terza categoria. Nel calcio la palla è rotonda!” conclude il mister.

Partenza anche per la prima squadra dell’Aurora San Francesco il 22 con la Coppa Lombardia.