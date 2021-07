CIVATE – Un documento che illustra le principali iniziative messe in atto da Lario Reti Holding per il proprio territorio, in un’ottica di responsabilità sociale e ambientale.

Così il Bilancio di Sostenibilità 2020, redatto nel corso dell’attuale crisi pandemica, vuole essere una nuova conferma per i cittadini del nostro territorio, per dimostrare l’attenzione concreta che la Società dedica al mondo dello sviluppo sostenibile.

La necessità che questo report soddisfa è dare una risposta effettiva ai cambiamenti che stanno avvenendo e dimostrare una presa di coscienza da parte dell’azienda, che in maniera trasparente e volontaria rendiconta l’impatto delle proprie attività in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

Aziende e organizzazioni sono oggi infatti chiamate a dare il proprio contributo per il benessere della società, garantendo la qualità delle proprie azioni e un impegno costante nella realizzazione di comportamenti etici, in linea con gli obiettivi comuni di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030.

Il report di sostenibilità aziendale è stato redatto da Lario Reti Holding seguendo lo standard internazionale di riferimento GRI – Global Reporting Initiative, un ente senza fine di lucro volto a creare supporto per la rendicontazione pubblica di sostenibilità. La finalità della metodologia adottata considera l’identificazione degli impatti significativi per società, ambiente ed economia, che vengono comunicati secondo un linguaggio semplice e globalmente accettato.

Il percorso intrapreso negli ultimi anni dall’Azienda ha posto quindi maggiore rilevanza agli equilibri legati al campo della sostenibilità, cercando un dialogo costante con il territorio e ponendo al centro l’interesse per la preziosa risorsa che gestisce: l’acqua. La garanzia di massima qualità e tutela da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato si concretizza all’interno delle proprie attività operative, valutate per rilevanza e impatto attraverso un’analisi di materialità che identifica i contenuti delle proprie azioni, presenti nel documento, secondo un grado di significatività per gli stakeholder coinvolti.

In linea con la propria mission per un miglioramento costante della qualità dei servizi offerti, Lario Reti Holding persegue gli obiettivi menzionati con investimenti e strategie d’innovazione che si esplicano nei tre principali ambiti della sostenibilità, secondo i quali il documento è stato articolato: dimensione sociale, dimensione ambientale e dimensione economica.

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2020 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita

DIMENSIONE SOCIALE

La responsabilità sociale di un’azienda si misura in larga parte in base al valore che apporta alla vita delle persone cui si rivolge, offrendo un servizio di qualità all’interno del proprio territorio di riferimento.

Nel caso in questione, tale contesto è prettamente dedicato ad una gestione del Servizio Idrico Integrato che assicuri un’ottima condizione della fornitura, una buona qualità dell’acqua e un sistema efficiente a supporto dei cittadini, che fornisca loro importanti vantaggi.

Il servizio di assistenza clienti nel corso del 2020 ha garantito una rapidità di risposta e pronto intervento, usufruendo sia di canali tradizionali che digitali. L’utilizzo di queste ultime piattaforme ha consentito agli utenti di disporre di una comunicazione qualitativa con il Gestore anche nel caso di una diminuzione del supporto erogato in spazi fisici (quali gli sportelli) a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19.

Gli elementi fondamentali in tale ambito hanno riguardato pertanto una costante comunicazione dei vantaggi apportati alla società grazie agli interventi realizzati, che si esplicano sia a livello interno, nei rapporti con i dipendenti, nella formazione e gestione del personale, nelle misure di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, sia a livello esterno, nella soddisfazione dei clienti e nella qualità del servizio erogato.

DIMENSIONE AMBIENTALE

La dimensione ambientale gioca un ruolo primario nell’operato di una società come Lario Reti Holding, il cui impegno principale è quello di porre al centro la tutela di un bene prezioso come l’acqua, e di conseguenza gestire in maniera innovativa e sostenibile il funzionamento della rete idrica, la fornitura di acqua potabile, il collettamento dei reflui e la loro depurazione.

All’interno di questo ambito spiccano le attività dell’azienda che sono volte a ridurre i propri impatti a livello ambientale, che spaziano dalla depurazione delle acque reflue, con la loro raccolta dalla fognatura e il trattamento necessario a renderle compatibili con l’ambiente, fino alla riduzione dei consumi energetici, con il 100% dell’energia che alimenta gli impianti proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Altri interventi riguardano ambiti quali la riduzione delle emissioni di CO₂ e l’ottenimento di un minore impatto delle proprie operazioni sul cambiamento climatico, la verifica e il controllo degli scarichi industriali e degli impianti, nonché un piano di interventi per la gestione delle perdite, realizzato usufruendo di tecnologie innovative.

Un aspetto di particolare rilevanza all’interno di questa dimensione è costituito dalla biodiversità, un valore imprescindibile che nel territorio della Provincia di Lecco è necessario preservare. In particolare, Lario Reti Holding ha elaborato una mappa del territorio con l’indicazione delle aree protette, per cui sono stati messi in opera diversi progetti volti alla protezione di questi habitat e alla valutazione degli impatti delle attività nel loro rispetto, in collaborazione con gli Enti preposti a questi scopi quali Parchi e Comunità Montane.

DIMENSIONE ECONOMICA

L’ultima dimensione, quella economica, è volta a comunicare in maniera trasparente gli investimenti sostenuti dalla società nel corso dell’anno 2020, e in particolare l’equilibrio tra l’impatto economico e i risultati raggiunti grazie alla propria operatività sul territorio. Tale dimensione viene quindi inclusa all’interno del report di sostenibilità perché di fondamentale importanza nel rapporto con la cittadinanza.

Al netto dei risultati ottenuti, Lario Reti Holding si presenta come una struttura patrimoniale solida e capace di affrontare futuri impegni e investimenti, nell’ottica di apportare valore per le persone del territorio provinciale di riferimento.

Un esempio è dato dallo Statuto Aziendale, che prevede di reinvestire al 100% gli utili derivanti dal Servizio Idrico Integrato nel miglioramento e nel rinnovo del servizio stesso, per investire nella qualità.

I principali dati sugli investimenti compiuti dalla società vedono un incremento rispetto all’anno 2019 di +5 milioni di euro, per un totale di 29 milioni di euro.

A livello di servizio offerto, gli investimenti hanno riguardato perlopiù l’ambito della depurazione (57%), dell’acquedotto (28%) e della fognatura (15%), mentre altri interventi si riferiscono ad attività di manutenzione per la risoluzione di esigenze dei cittadini, così come ad un potenziamento delle strutture di monitoraggio e controllo. Il tutto sempre nell’ottica di collegare in maniera circolare la dimensione economica con quella sociale.

Non è un caso che per Lario Reti Holding “investire significa essere innovatori, a vantaggio di tutta la comunità”. Gli interventi che rientrano nelle tre dimensioni rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità aziendale risultano tra loro inevitabilmente interconnessi, in quanto i loro effetti si esplicano a tutti i livelli della responsabilità sociale ed etica d’impresa.

La redazione di questo secondo report di sostenibilità aziendale rappresenta una presa di posizione da parte della Società, che vuole contribuire al miglioramento della vita delle persone che vivono nel proprio territorio di riferimento, mettendo in atto investimenti, azioni concrete e strategie innovative nell’ottica di un maggiore impegno nella garanzia e nel rispetto della sostenibilità.

A cura dell’ufficio commerciale di IperG