una immediata verifica per comprendere motivazione dei sacchi con mascherine nuove lasciati fuori in data 22.07.2022 dal LICEO MEDARDO ROSSO Via Calatafimi non sarebbe male verificando perché scuola pubblica butta così tante mascherine?

Lecco

Spazio disponibile su Lecco News all’istituto cittadino nel caso intendesse replicare a questa lettera.