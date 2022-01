VALFURVA (SO) – Ben otto piccoli atleti dello Sci Club Lecco (categoria Cuccioli e Baby) hanno staccato il biglietto per le finali nazionali del mitico Trofeo Pinocchio, stiamo parlando di Aurora Spinelli, Marta Gerosa, Luca Bertoldini, Edoardo Ricci, Nicolò Piazza (Baby U9), Camilla Del Gaudio, Emanuele Tagliabue (Baby U10), Marco Bertoldini (Cuccioli U11).

Le gare di Slalom Gigante si sono svolte sabato, sulle nevi di Santa Caterina, impegnati i team maschili e femminili delle categorie Cuccioli e Baby, con l’obiettivo di piazzarsi nei primi 4 posti e quindi accedere alle fasi nazionali del Trofeo Pinocchio che si terranno all’Abetone dal 27 marzo al 1° aprile insieme alla fase internazionale.

Nella categoria Cuccioli U11, gara maschile, un ottimo Marco Bertoldini conquista il 2° posto e la qualificazione. Buona gara anche per Edorardo Maino 14°, Nicolò Salvagni 18°, Roberto Rolando 23°, Leonardo Ricci 25°, Edoardo Maria Bianchi 31°.

Nella categoria Under 12, al femminile Carlotta Lambrughi 12ª, Anna Pizzagalli 28ª, Emma Tagliabue 39ª. Purtroppo squalificata Vittoria Viglietta. Anche nella gara maschile nessuna qualificazione, tuttavia buone le prestazioni di Giovanni Riccardo Mazzariol 15°, Arturo Maria Savoca 17°, Matteo Micheli 40°, Tamas Gerosa 43°. Non arrivato Nicolò Asnaghi.

Grandi risultati nelle categorie Baby. Al femminile tra gli Under 9 qualificazione e podio per Aurora Spinello 3ª e subito dietro Marta Gerosa 4ª, quindi Viola Pirisi 7ª. Nella gara maschile, doppio podio con Luca Bertoldini che vince la gara e Edoardo Ricci 3°, con loro conquista la finale nazionale anche Nicolò Pizza 4°. Bene Edoardo Asnaghi 6°, Alessandro Spreafico 7° e Federico Pirisi 13°.

Nella categoria Baby Under 10 al femminile, 3° posto e qualificazione per Camilla Del Gaudio. Poco più dietro Chitra Ranieri 7ª, Asia Valentina Buffoni 19ª. Non arrivata Virginia Pasqua. Nella gara maschile, 2° posto e qualificazione per Emanuele Tagliabue. Buone gare anche per Tommaso Pizzagalli 20°, Peter Piubellini 30°, Leonardo Fumagalli 31° e Giovanni Meroni 40°.