LECCO – Iniziato con una suggestiva serata all’insegna della pace il cammino degli adolescenti della Comunità Pastorale del Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza. A guidare l’intenso momento, che ha radunato nella cappellina dell’oratorio San Filippo Neri di San Giovanni oltre venti ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni, don Giuseppe Pellegrino il vicario per la Pastorale Giovanile degli oratori Lecco Alta aiutato dagli educatori che seguiranno il cammino dei giovanissimi che provengono dai rioni lecchesi oltre che di San Giovanni, anche di Laorca e Rancio.

L’ispirazione per la riflessione è stata presa dal Vangelo secondo Matteo 5, 13-16: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli“.

“Un momento di preghiera per la Pace in cappellina come ‘inizio’ del cammino Ado 23-24. Tutto molto suggestivo e intenso. Un grazie agli educatori e ai ragazzi che vi hanno partecipato”. Ha detto don Giuseppe sottolineando la deposizione dei lumini a sottolineare la parola pace, che dà sempre grande speranza in questi periodi difficili di guerra e odio.