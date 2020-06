LECCO – La FIGC ha deciso (accanto alla approvazione di playoff e playout come piano B in Serie A in caso di eventuale blocco del campionato), la promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina.

La Serie C come previsto – ma ora è definitivo – riparte dai playoff e playout, con la retrocessione diretta in D per Gozzano, Rimini e Rieti. Le tre squadre al primo posto in graduatoria nei gironi della Serie C (nel caso del ‘nostro’ gruppo, il fortissimo Monza di Galliani & Berlusconi), accedono dunque direttamente alla cadetteria.

La Lega Pro ripartirà con i playoff e playout che dovranno stabile per stabilire la quarta e ultima promozione e le diverse retrocessioni mancanti.

Spareggi che non vedranno protagoniste in alcun modo le due società lariane: il Lecco e il Como, infatti, navigavano al momento dello stop all’attività del campionato, in posizioni “tranquille” di metà classifica: blucelesti al 15° posto del girone A a quota 28 punti, comaschi poco più sopra (a 32, in dodicesima piazza).

