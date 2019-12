LECCO – È finito il 2019 per la Calcio Lecco e per tutta la Serie C. In vista dell’incontro sul tema della defiscalizzazione sportiva la Lega Pro ha preso la decisione di posticipare a gennaio la prima giornata del girone di ritorno, che altrimenti si sarebbe svolta sabato 21 e domenica 22 dicembre. Rinviata dunque al nuovo anno Lecco-Arezzo, indicativamente il 12 gennaio.

La scelta è stata presa “in rispetto al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha convocato la Figc per discutere della defiscalizzazione per i club di Serie C – spiega Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro – e per avere il tempo di valutare le conclusioni dell’incontro”. I club si sono dati regole rigorose – aggiunge Ghirelli – e se c’è da mantenere maggior rigore e pulizia continueranno a fare la loro parte.