LECCO – Intorno alle 15:30 di oggi, martedì, scontro con tre autoveicoli coinvolti sulla SS36 Dir Lecco-Ballabio all’interno della galleria ‘Valsassina’.

Quattro le persone a bordo, solo una non ospedalizzata (uno dei conducenti, 59enne, apparentemente illeso). Tra i feriti, serie le condizioni di una donna di 31 anni, a sua volta alla guida, che ha riportato traumi al volto e all’addome ed è stata portata in codice rosso all’ospedale di Lecco. Codice ‘giallo’ invece per un passeggero 53enne (trauma a collo e addome), più lievi le conseguenze per il terzo automobilista, un signore di 72 anni che ha subito un trauma a un ginocchio; per lui codice verde.

Ulteriori informazioni appena disponibili, in questa stessa pagina.