LECCO – Importante occasione per fare del bene, per crescere e per imparare. Sono disponibili quattro posti per svolgere il Servizio Civile 2022 nelle sedi Auser della provincia di Lecco. Le iscrizioni sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti.

Come previsto dal bando nazionale, è richiesto un impegno medio di 25 ore settimanale per 12 mesi, una retribuzione di 443,30 euro mensili, 15 giorni di malattia retribuiti, 20 giorni di permesso e assicurazione. I ragazzi saranno chiamati ad affiancare gli operatori e i volontari di Auser nelle attività di sostegno della popolazione anziana e fragile svolta dall’associazione nel territorio insieme a tante altre iniziative e progetti innovativi

Due volontari sono richiesti nella sede Auser di Lecco (0341/286096 rif. Giorgio Mazzoleni), uno nella sede Auser di Colico (393/1703353 rif. Emilio Curti), uno nella sede Auser di Paderno (335/8350094 rif. Betty Mapelli).

Il termine ultimo per presentare le domande è il 26 gennaio 2022. La modalità è esclusivamente online, e si effettua tramite lo SPID sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/. Tutti i requisiti e le condizioni sono disponibili sul sito internet del servizio civile https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/.