LECCO – Giovedì 15 aprile 13 giovani del territorio lecchese e 40 giovani del Sistema Parchi di Lombardia hanno iniziato la loro prima esperienza di cittadinanza attiva, nell’ambito del programma di intervento di Servizio civile Take care: responsabili del nostro futuro, area patrimonio ambientale e riqualificazione urbana.

Gli operatori volontari anche quest’anno saranno protagonisti di un’esperienza unica di crescita personale e professionale, affiancati quotidianamente da un tutor che farà conoscere loro il mondo della pubblica amministrazione e delle istituzioni pubbliche nei quali si troveranno a operare: la Provincia di Lecco, il Parco Monte Barro e i Comuni di Barzio, Introbio, Moggio, Pasturo, Primaluna.

La Provincia di Lecco, in partnership con il Parco Nord Milano e in linea con le indicazioni del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, quest’anno affronterà la sfida della formazione in modalità a distanza, causa emergenza epidemiologica,

Al primo incontro, lo scorso 25 marzo, erano collegati oltre 50 ragazzi e sono intervenuti per il Parco Nord Milano il presidente Marzio Marzorati e il responsabile Servizio Comunicazione e Vita del Parco e Area Parchi Tomaso Colombo, per il Parco Monte Barro il responsabile del progetto “Parco Nord: la resilienza nel verde” Diego Negri, per la Provincia di Lecco l’addetto stampa e comunicazione Samuele Biffi, il responsabile del progetto “Dai giovani segnali per il futuro e per una comunità resiliente: sicurezza, territorio, ambiente, protezione civile” Fabio Valsecchi, la coordinatrice del Servizio civile Antonella Cazzaniga, la coordinatrice responsabile gestione dei volontari Nicoletta Orlandi.

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha voluto inviare un messaggio per l’occasione: “Nell’ultimo anno, nonostante il lock-down, enti e volontari hanno dimostrato di saper adottare e attuare misure ispirate al principio di flessibilità e massima sicurezza, rimodulando e convertendo le attività dei progetti in interventi di utilità pratica, in funzione dello scenario emergenziale. Ringrazio gli amministratori e gli operatori che hanno scelto nuovamente di accettare la sfida del sistema, impegnandosi per raggiungere risultati positivi e dimostrando una elevata capacità di resilienza. Dal 2008 a oggi per la Provincia di Lecco il Servizio civile rappresenta il miglior investimento sui giovani, che hanno l’opportunità di mettere a frutto un anno della loro vita all’interno della pubblica amministrazione e acquisire competenze professionali e relazionali di rilievo, insieme a un’esperienza formativa sui temi della cittadinanza attiva e dell’educazione civica, di grande utilità per il loro futuro di cittadini”.

Il presidente di Parco Nord Milano Marzio Marzorati ha commentato: “Il Servizio civile universale è una grande opportunità per esprimere la disponibilità alla tutela del bene comune e di responsabilità dei giovani che rappresentano una preziosa risorsa. Sono molto felice di vedere la grande risposta, ogni anno maggiore, che arriva dai giovani che vogliono partecipare portando le proprie competenze e personalità nelle azioni concrete con le aree protette. In Italia il Servizio civile universale quest’anno vede il coinvolgimento di circa 47 mila persone, un grande risultato che testimonia la passione e la volontà dei giovani di mettersi alla prova con progetti di comunità pensando anche al loro futuro professionale e alla cura del bene comune. Auguro buon lavoro agli operatori del Parco in questa nuova esperienza e ai giovani. Sono davvero grato della loro presenza perché portano gioventù, curiosità ed entusiasmo, condizioni oggi indispensabili per vivere e amare le aree protette”.

Nella prospettiva di promuovere la cultura dell’educazione civile, dell’ambiente, dell’educazione ambientale, del turismo ecosostenibile all’interno del Sistema lombardo dei Parchi e Aree protette nonché della cooperazione tra gli enti, la Provincia di Lecco auspica che questa prima collaborazione con il Parco Nord Milano possa continuare nei prossimi anni con lo stesso successo.