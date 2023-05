LECCO – La sede del servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco, sita in via Sassi, si trasferisce in via Marco D’Oggiono, 15.

Da lunedì 15 a venerdì 19 maggio 2023 sono previsti gli interventi di trasloco della sede territoriale di via Sassi – piano terra del Servizio Famiglia e Territorio e del Punto Informativo e di Orientamento. In questi giorni l’accesso al servizio in caso di necessità urgenti può avvenire contattando i numeri 0341.481421 o 0341.481235.

Da lunedì 22 maggio si può accedere alla nuova sede in via Marco D’Oggiono n. 15 al piano terra.