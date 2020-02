LECCO – In centro città, si sa, non è mai facile trovare parcheggio; studenti, lavoratori, turisti… Insomma, per una ragione o per l’altra i posti sono (quasi) sempre occupati e tocca girare e rigirare sperando di essere il fortunato nel posto giusto al momento in cui il primo spazio si libera.

C’è chi, tuttavia, di spirito di solidarietà non se ne intende, anzi. Non sono pochi i casi in cui una vettura posteggiata male occupi più di un parcheggio, facendo perdere la pazienza delle decine di automobilisti che avrebbero volentieri approfittato di uno spazietto.

In questo caso, fattoci notare da un nostro lettore, si è veramente esagerato. Il camion di “Supergallo” (già ribattezzato da alcuni “Superpollo”) occupa ben sette parcheggi al Parini, con tanta gioia di chi, come ogni giorno, sta vagando per un posto libero.