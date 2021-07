LECCO – Nella giornata di ieri 7 luglio la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione del transito, nel Comune di Lecco, di un veicolo rubato a Saronno.

Personale della Squadra Volanti e della Squadra Mobile ha iniziato la ricerca della vettura cercando di ricostruire il tragitto che avesse potuto intraprendere il ladro.

Grazie all’intuito degli operatori l’autovettura rubata è stata intercettata nei pressi dello svincolo della Statale36 di Molteno che sfrecciava ad alta velocità. Intimatogli l’alt, il soggetto, vistosi scoperto, ha desistito e si è fermato in sicurezza.

Il conducente, identificato per K.R., classe 1995 di origine marocchina, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi accompagnato in Questura e successivamente denunciato per il reato di furto aggravato; inoltre, per la sua posizione irregolare, nei suoi confronti è stato emesso dal Questore un ordine di lasciare il territorio nazionale.

Il veicolo, in buone condizioni, è stato restituito al proprietario.