MONTE RESEGONE – I Vigili del Fuoco di Lecco tramite le squadre SAF sono intervenuti giovedì per soccorrere una persona in difficoltà sul Monte Resegone dopo aver perso il sentiero del canale Bobbio a quota 1.500 metri.

In azione l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco che ha verricellato il malcapitato per poi elitrasportalo in zona sicura.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.

RedCro