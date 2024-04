GALBIATE – Intervento nella notte per i Vigili del Fuoco. Un’auto si è ribaltata nel tunnel del Monte Barro, lungo la Statale 36, attorno alle 23 della scorsa notte. Sul posto oltre ad automedica, ambulanza e polizia stradale, anche i pompieri con una autopompa serbatoio per mettere in sicurezza la zona.

L’automobilista, un 22enne, è stato accompagnato in pronto soccorso in codice verde.