LECCO – La prevenzione ed il contrasto del fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali nuovamente oggetto di una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal prefetto Michele Formiglio, ed alla quale hanno partecipato il questore Guglielmino, il colonnello Arneodo dell’Arma dei carabinieri e il colonnello Cussotto della guardia di finanza.

Nel corso della seduta è stato innanzitutto evidenziato come nel corso del 2019, nel confronto con il 2018, si sia registrata una significativa contrazione del numero dei furti commessi ed un contemporaneo aumento dell’incidenza percentuale di quelli dei quali sono stati scoperti gli autori, a conferma dell’efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto messe in campo.

È stato quindi approfondito l’esame del fenomeno, con riferimento anche ai giorni settimanali, alle fasce orarie ed alle località nelle quali si registra maggiore incidenza. Dall’analisi è emerso come l’area maggiormente interessata dal fenomeno sia quella del meratese, i giorni settimanali nei quali si registra la maggiore frequenza il venerdì ed il sabato, la fascia oraria quella che va dalle 17 alle 20.

Le forze dell’ordine hanno quindi concordato azioni di prevenzione e contrasto predisponendo servizi coordinati a largo raggio con forte visibilità delle forze di polizia per il controllo massivo delle aree maggiormente colpite come da analisi di georeferenziazione del fenomeno. Si provvederà inoltre a coinvolgere le polizie locali nelle attività relative alla viabilità stradale per liberare risorse e consentire alle forze di polizia a competenza generale di incrementare l’attività di contenimento e contrasto dei reati predatori. Importante anche la sensibilizzazione dei sindaci nell’implementazione dei sistemi di videosorveglianza/lettura targhe e nell’ammodernamento dei dispositivi esistenti. Il prefetto ha spinto anche per l’incremento dei punti di ascolto dei cittadini e degli amministratori locali con le forze di Polizia e per la promozione della sottoscrizione del Protocollo di controllo di vicinato per valorizzare il controllo sociale ed incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio.