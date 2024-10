SICUREZZA STRADALE: FATTORE LECCO PROMETTE NUOVI ATTRAVERSAMENTI

LECCO – Fattore Lecco risponde alle richieste dei cittadini rispetto all’attraversamento pedonale di via Marco d’Oggiono chiarendo che lungo la stessa strada verranno realizzati tre nuovi passaggi zebrati. Per voce del consigliere Mattia Bernasconi, il gruppo civico ha voluto riaffermare l’attenzione dell’Amministrazione verso la sicurezza stradale e la mobilità, dopo il superamento delle 270 firme alla petizione lanciata da alcuni residenti del centro cittadino e dalle famiglie che frequentano il Collegio Volta.

“Anzitutto vogliamo ringraziare i cittadini per l’impegno civico e l’interessamento alla mobilità pedonale e la sicurezza stradale. Siamo sicuri che l’Amministrazione comunale terrà conto di questo contributo costruttivo – ha dichiarato il consigliere, componente della commissione Urbanistica e mobilità –. Al contempo, ai cittadini che si sono riuniti per far emergere le necessità relative a via Marco d’Oggiono non vogliamo creare aspettative inutili: il passaggio pedonale eliminato nel corso dei lavori degli ultimi mesi non sarà ripristinato nelle forme a cui erano abituati. Questo perché, come già spiegato, è stato valutato come insicuro e inadatto al traffico veicolare e pedonale che interessa quella zona. Vogliamo però rassicurare famiglie e residenti che quella zona sarà presto provvista di tre attraversamenti ancora più sicuri”.

“La fase di cantiere della vicina rotatoria, dove è comunque collocato un attraversamento utilizzabile, non ha reso possibile fino ad oggi la realizzazione della segnaletica e degli adeguamenti necessari per il transito pedonale – ha spiegato l’esponente di Fattore Lecco –. Sono già stati previsti e progettati tre passaggi pedonali rialzati lungo quel tratto di strada che, in un ottica di ottimizzazione degli interventi e di riduzione dei disagi, verranno realizzati in un’unica soluzione al termine di tutti i lavori lavori su quella via, tenendo anche conto delle diverse esigenze di mobilità degli utenti della strada e delle diverse fasce di popolazione”.

“Comprendiamo la preoccupazione per i disagi di questa fase intermedia. Proprio per questo vogliamo rassicurare i lecchesi sul rapido raggiungimento di un assetto definitivo che garantirà una sicurezza ancora maggiore – ha affermato in conclusione Bernasconi –. In questi anni l’Amministrazione ha dimostrato di avere tra le proprie priorità la sicurezza stradale e pedonale, specialmente in prossimità delle scuole. Basti vedere via Achille Grandi e viale Lombardia. Sconsigliamo a chiunque polemiche sterili sul tema, fatte al solo scopo di manifestare la propria esistenza. È bello, invece, vedere la collaborazione costruttiva della cittadinanza nel segnalare le problematiche per giungere ad una soluzione concreta nell’interesse della collettività”.