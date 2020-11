LECCO -Proficuo scambio di opinioni sull’attuale situazione emergenziale nella provincia di Lecco questa mattina tra il prefetto Castrese De Rosa e, in videoconferenza, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Diego Riva per Cgil, Mirco Scaccabarozzi per Cisl e Salvatore Monteduro per Uil.

I sindacalisti, nel confermare l’attenzione diffusa all’osservanza dei protocolli sanitari all’interno delle aziende del territorio, hanno proposto l’istituzione, a livello provinciale, di una cabina di regia coordinata dalla Prefettura di Lecco.

Il prefetto ha accolto con favore la proposta di dare vita a tale organismo che avrà la principale finalità di creare uno strumento operativo idoneo a favorire la conoscenza dell’esatta portata del fenomeno pandemico e dei suoi riflessi sanitari, economici e sociali.

Della “cabina” faranno parte, oltre i rappresentanti sindacali dei lavoratori, le associazioni datoriali, l’Ispettorato del lavoro, l’Ats Brianza e l’Asst di Lecco.