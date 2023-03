LECCO – Silea, la società pubblica lecchese per l’economia circolare, ha messo a disposizione del coordinamento provinciale Telethon 500 kit di piantine aromatiche per aiutare la raccolta fondi a favore della ricerca contro le malattie genetiche rare.

Si tratta di piccoli vasetti personalizzati, contenenti terriccio e compost – fertilizzante naturale che anche Silea produce attraverso la trasformazione dell’umido e del verde – e dotati dei semi delle piantine aromatiche.

Gadget green ed ecosostenibili che saranno acquistabili attraverso i canali di Telethon, in occasione di eventi e raccolte fondi.

“Abbiamo voluto supportare una delle principali realtà benefiche del nostro territorio, donando un piccolo oggetto che rappresenta un concreto aiuto per la raccolta fondi e che racchiude anche un grande valore simbolico. Non si tratta di piante già cresciute, ma di semi che necessitano di essere annaffiati e curati per crescere, proprio come la ricerca” commenta Alessandro Ghioni, membro del Cda di Silea. “Ci auguriamo che il seme di Telethon possa germogliare nelle case di tanti lecchesi. Per noi di Silea, la sostenibilità è un valore che si declina dal punto di vista ambientale, economico ma anche sociale, e per questo abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di collaborazione di Telethon”.

“Il simbolo del seme è fondamentale per Fondazione Telethon” commentano i vertici di Telethon Lecco Renato Milani e Gerolamo Fontana. “La crescita della ricerca medico scientifica è, in una sola parola, “futuro”. Da 32 anni dedichiamo tutto il nostro impegno a promuovere la ricerca, in un territorio che non ha mai nascosto la sua generosità. Le storie – uniche e spesso inascoltate – dei pazienti affetti dalle malattie genetiche ci spingono a migliorare di giorno in giorno. Siamo convinti che la rarità di una malattia non possa giustificare disinteresse, e tanto meno possa escludere la possibilità di una cura. Ringraziamo Silea per aver voluto percorrere la strada della ricerca al nostro fianco: siamo davvero contenti di questo regalo che presto sarà promosso attraverso i nostri banchetti solidali e nelle scuole.”.