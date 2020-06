LECCO – Sono oltre 500 le lavoratrici di mense e pulizie scolastiche del lecchese che non lavorano dallo scorso 24 febbraio e in questo momento non hanno alcuna ammortizzatore sociale. Per questo motivo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno organizzato un presidio fuori dall’istituto Parini di Lecco.

“Vogliamo dare voce a persone che noi chiamiamo lavoratrici invisibili, che garantiscono un servizio importante nelle scuole – afferma Barbara Cortinovis, segretario generale Filcams Cgil Lecco -. Sono categorie che vengono penalizzate da un contratto di lavoro part-time, pure sospeso durante il periodo estivo. Sono inoltre prive, in questo momento, della copertura di ammortizzatori sociali”.

C’è molta preoccupazione anche in vista di settembre: “Non si sa ancora come riprenderanno le scuole – sottolinea Cortinovis -. Chiediamo quindi alle aziende e alle istituzioni che vengano date garanzie e maggiore sicurezza per queste lavoratrici che sono davvero penalizzate”.