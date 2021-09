CALOLZIOCORTE – Conclusa al Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte la prima festa di Sinistra Italiana Lecco.

Nella giornata di sabato si è tenuto un incontro sulla scuola pubblica. Sono intervenuti Giuseppe Buondonno, Giuseppe Bagni e Anna Toffoletti. Non solo sicurezza e distanza ma anche riflessione e discussione sull’importanza del diritto allo studio e del tempo scuola, anche al tempo del Covid-19. La scuola pubblica ha bisogno più che mai di investimenti che ne facciano come in passato l’ossatura di una nuova società più equa, solidale, aperta alla diversità e capace di una da troppo tempo attesa mobilità sociale.

Nel secondo dibattito, incentrato sul tema delle migrazioni, Luciana Castellina, insieme a Mauro Castelli e Carola Molteni, ha evidenziato le criticità del sistema di accoglienza e la fragilità attuale del ruolo del mediatore culturale, che potrebbe essere invece la carta vincente di una reale integrazione.

A conclusione della due giorni di festa è stata approfondito il tema della legalizzazione della cannabis insieme ad Andrea Farina e a Maurizio Frigerio, sottolineando l’importanza di sottrarla alla criminalità organizzata. La festa è stata l’occasione anche per continuare la campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax.