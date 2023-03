LECCO – Raggiungibile dalla home page del sito del Comune di Lecco, consentirà di consultare il materiale disponibile e di effettuare richieste: on line da oggi la nuova sezione dedicata al Sistema Informativo del Territorio che raccoglie una serie di strumenti, informazioni e dati, che il cittadino e il professionista possono consultare e scaricare in autonomia, oppure richiedere in una risoluzione migliore.

Sul SIT è possibile trovare foto aeree nadirali, foto aeree oblique, ortofoto, modelli digitali del terreno, le monografie dei punti fotografici e capisaldi, rilievi SAPR, file geopackage, il collegamento al Geoportale del Comune di Lecco, nel quale attualmente è caricata la cartografia di base del territorio comunale di Lecco e le ortofoto, e il collegamento agli open data disponibili sul portale di Regione Lombardia.

Così l’assessora all’Evoluzione digitale del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Ringrazio l’ufficio SIT composto da Stefano Pacchiana, Chiara Tirendi e Carmen De Leonardis che da oltre un anno stanno portando avanti un lavoro silenzioso ma fondamentale per una reale evoluzione digitale del Comune di Lecco. Questo portale rappresenta la prima messa a terra di un progetto che durerà almeno altri 3 anni e che vedrà fare un salto di qualità all’intera gestione dei dati cartografici e di tutte le informazioni collegate. Molte delle evoluzioni saranno interne e riguarderanno una più efficiente ed efficace gestione del lavoro degli uffici con un notevole risparmio di tempo e di economie, ma gli impatti saranno positivi anche verso cittadini e professionisti che potranno così contare su riscontri più precisi e immediati”.

Il SIT è raggiungibile a questo collegamento e per maggiori informazioni è possibile scrivere a sit@comune.lecco.it.