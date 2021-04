VILLACIDRO (SU) – Et voilà, a toccare il cielo della Sardegna con un dito sono stati i lombardi Luca Del Pero e Paola Gelpi. I due portacolori del team Falchi Lecco/Scarpa e del team La Sportiva hanno vinto la quarta edizione della Villacidro Skyrace, sfida con 250 partecipanti e senza esclusione di acido lattico (21 km di distanza spalmati su 1900 metri di dislivello) coincisa con la prima delle otto tappe del circuito di Coppa Italia di Skyrunning Fisky, che ai nastri partenza ha visto molti tra i migliori atleti del panorama tricolore.

Il 23enne brianzolo Luca Del Pero, dopo aver condotto l’intera gara in solitaria, ha fermato le lancette dell’orologio su 2h06’30”, precedendo sul podio (rigorosamente con mascherina sul viso) Lorenzo Rota Martir (Hooka Rokie Team – 2h08’48”) e l’esperto Franco Collé (Hooka Rokie Team – 2h10’57”). Nella top ten Gianluca Ghiano, Luca Arrigoni, Luca Carrara, Alessandro Riva, Roberto Gheduzzi, Davide Sanna e Roberto Usai.

La Laspo girl Paola Gelpi, comasca di Lezzeno, ha tagliato il traguardo di via Dessì (quartier generale della manifestazione) con il finish time di 2h39’16” (undicesima assoluta). Alle sue spalle è giunta Giuditta Turini (team Karpos – 2h41’15”) la quale, in testa per circa metà gara, è stata superata da Gelpi sulla terza salita. A completare il podio Martina Bilora (La Sportiva – 2h41’28”). Quarto posto per la vincitrice 2019 Stephanie Jimenez, partita con il pettorale 1 in qualità di madrina della Villacidro Skyrace. Fra le migliori dieci di giornata rientrano Daniela Rota, Francesca Rusconi, Ginevra Cusseau, Cecilia Pedroni e Pina Deiana.