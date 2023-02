VAL PALOT (BRESCIA) – Due giorni per quattro gare Fis Junior Regionale di Slalom, due maschili e due femminili, sulle nevi della Val Palot che hanno visto impegnati gli atleti e le atlete dello Sci Club Lecco. In evidenza Linda Amidei brava a conqiustare il 2° posto assoluto nella gara di martedì. Ma andiamo con ordine.

Nella giornata di lunedì, gara femminile, Rebecca Meles è la migliore delle lecchesi chiudendo la sua performance in 24ª posizione, seguita da Nella Pomoni 38ª e Clelia Milani 40ª. Fuori nella seconda manche Linda Amidei.

Nella gara maschile Ruggero Traniello coglie un ottimo 8° posto assoluto che gli è valso il 4° posto Aspirante, così come Nico Picech che chiude in 10ª posizione (5° Aspirante). Più dietro, Francesco Peccati 33° e Giorgio Ferri 71°.

Nella gara femminile di ieri, martedì, come anticipato, superba prestazione di Linda Amidei che conquista il 2° posto assoluto con il tempo di 1’23”65 a 79 centesimi dalla prima classificata Giulia Romele. Chiude il podio Valentina Lazzeri 3ª. Per il Lecco, più dietro Clelia Milani 29ª e Nella Pomoni 34ª. Fuori nella seconda manche Rebecca Meles.

Nella gara maschile buone gare per Giacomo Galli 22°, Alessandro Pizzi 27° e Mariuzzo Riccardo 30°. Giornata no per tutti gli altri con Luca Bianchi fuori nella seconda manche, mentre nella prima sono usciti: Edoardo Carraro, Matteo Berera, Simone Tondale, Francesco Peccati, Nico Picech e Ruggero Traniello.