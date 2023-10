LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti martedì con due mezzi fuoristrada (a bordo squadre SAF – Speleo Alpino Fluviali) e l’elicottero Drago 141, nell’immagine a destra e a fondo pagina, per soccorrere una ragazza di 28 anni, in difficoltà sul Resegone in un punto definito “impervio”.

Una volta recuperata con l’utilizzo del verricello l’escursionista è stata trasportata all’elipiazzola del Bione.

