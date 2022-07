LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere due persone anziane in difficoltà in località Erna.

L’intervento è terminato intorno alle 18:30, mobilitato per il recupero anche l’elicottero Vf Drago aw 109 (foto in copertina), decollato dalla base della Malpensa.

RedCro