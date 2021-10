LECCO – Dopo l’affossamento del Dddl Zan da parte del Senato, l’associazione Lgbt+diritti Renzo e Lucio organizza una manifestazione di protesta sabato 30 ottobre in piazza XX Settembre, a Lecco, alle 16.

“Una grande delusione per tutte e tutti noi – commenta la presidente Dalila Maniaci – che, ancora una volta, siamo costretti a scendere in piazza per reclamare i diritti dei più vulnerabili”.

“Estendiamo l’invito anche e soprattutto alle scuole, infatti la tematica è particolarmente vicina alle nuove generazioni e crediamo sia fondamentale un coinvolgimento dei ragazzi nell’attivismo sociale per i diritti”.