LECCO – Festa per i dieci anni de “La carovana del sorriso”, sabato 23 novembre, in un clima di grande amicizia e riflessione, al Salottone con tantissimi amici, benefattori e amministratori del territorio e della regione, tra questi il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il presidente della provincia di Lecco Claudio Usuelli, il consigliere provinciale Mattia Micheli, il presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari, i sindaci Barzio, Airuno, Perledo e tanti consiglieri e amministratori di Lecco, Moggio, Ello e Airuno, tutti stretti intorno ai volontari del sodalizio nato a Lecco 10 anni fa.

La serata si è aperta con il ricordo pieno di commozione di un associata del neo gruppo Sardegna, Rossana Pulina, recentemente scomparsa. Il presidente e fondatore Beppe Mambretti si è rivolto metaforicamente a quest ‘ultima “Eri così entusiasta del progetto al punto che ci siamo sentiti in dovere di aprire nella terra dei quattro mori un gruppo di carovana. Ora dal cielo fai la tua parte e proteggici perché sei quell’angelo custode in più”. Alla compianta Rossana verrà dedicato un progetto per sostenere l’istruzione di oltre 80 bambini in una scuola Masai. Non è mancato il collegamento video con i bimbi della Tanzania che ha riportato il sorriso in sala e la voglia di continuare anche nel nome di chi non c’è più.

Carovana non si ferma, c’è di fatto da migliorare il sistema idraulico della Casa degli Angeli e costruire un dormitorio maschile oltre che l’impegno a favore della pre scuola in cui 80 bimbi riceveranno un pasto e avranno due maestre a disposizione. Durante la serata sono stati consegnati attestati di apprezzamento a numerosi enti e privati vicini costantemente al sodalizio. Il prossimo appuntamento è ai mercatini di Carovana organizzati per il 1 dicembre a Novate Mezzola, il 7 e 8 dicembre nella hall dell’ospedale Manzoni di Lecco e il 22 dicembre ad Airuno.