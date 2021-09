MILANO – Il Tar Lombardia ha accolto la richiesta della Lac – Lega abolizione caccia – di sospensione dei calendari riduttivo e integrativi fino all’udienza prevista il 7 ottobre. Rimane invece aperta la caccia di selezione agli ungulati oggetto di specifici piani di prelievo.

“Con decisione monocratica e senza alcuna udienza e contraddittorio Il Tar ha dato ragione alla Lac – commenta Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, che però rassicura – Stiamo lavorando a un provvedimento che vareremo in brevissimo tempo per consentire la ripresa dell’attività venatoria e difenderemo in udienza le ragioni dei provvedimenti contestati”.