SOSTE A LECCO, IL COMMENTO: “CERTI POLITICI ANDREBBERO PARCHEGGIATI”

Cara Lecconews,

(piccola cronistoria di farsa amministrativa).

Tra le notizie “segrete” che l’ex presidente di LineeLecco Frigerio ha elencato nella sua conferenza stampa alla Canottieri, dove al pari di Sindaco e assessora Zuffi anche lui si era però fino a oggi dimenticato di denunciarla e motivarla, vi è la mancata apertura del parcheggio di 90 posti auto alla Lidl di via Belfiore. Pubblici.

– NON È una notizia segreta, ne oggi ne ieri, perché in questo anno e più che è passato, proprio da questi spazi e direttamente a loro, si era segnalato e soprattutto chiesto conto della mancata apertura dello stesso

E già ad aprile 2023!

– E POI era agosto, ancora con lettere, articoli, post e il servizio segnalazioni web “Lecco partecipa”.

– E COSÌ di nuovo a settembre e poi a novembre 2023 e di nuovo, ancora nel 2024 a febbraio e una coda pure in Consiglio comunale

Sempre silenzio e mancanza di trasparenza, bocche chiuse così come il parcheggio, a danno dei cittadini.

Un anno e mezzo di domande inevase, risposte parziali e purtroppo anche omesse o false da Sindaco e Assessori che non han spiegato, han negato, han taciuto.

Cosi come, fino a ieri, l’ex Presidente Frigerio di LineeLecco.

– ERA il 23 agosto 2023 quando si son allegate pure le foto volutamente 6 mesi precisi dopo l’inaugurazione in pompa magna, con tutti in posa, del 23 febbraio.

C’era già il cartellone enorme sulla strada che li indicava…

– CAPISCO che il piano di lottizzazione ha impiegato 20 anni a concretizzarsi in cambio di una sopravvalutata pista ciclopedonale lungo il supermercato, una rotonda propedeutica ad entrarci nel supermercato stesso e appunto un centinaio di parcheggi pubblici.

Ma per i politici della mobilità sostenibile in Giunta non interessava aprire un parcheggio pubblico a servizio di un quartiere.

– A SETTEMBRE, il 29, una nuova lettera e post per evidenziare che malgrado la segnalazione su “Lecco partecipa” dove servivano 10 secondi per una risposta, si erano persi. Nessuno aveva dato segni di vita e il parcheggio di apertura.

I cittadini non devono sapere

– ARRIVATO novembre, il 7, la segnalazione fatta al portale “Lecco partecipa” senza preavviso, veniva chiusa dal Comune senza commenti e senza spiegazioni. Intanto, ovviamente, i parcheggi restavano chiusi.

– CAMBIAVA l’anno, arrivato il 2024 ma nessun regalo ai cittadini, nulla da segnalare. Tutto da non fare sapere.

– ERA il 19 febbraio, infatti, ormai a un anno dall’inaugurazione del supermercato.

È già da mesi che l’assessora del far credere Zuffi, in Consiglio comunale aveva detto, sollecitata da una domanda sul tema, che l’apertura era imminente – a breve sarebbero stati presi in carico da LineeLecco e messi a pagamento.

– LO SI È chiesto anche il 16 luglio all’incontro pubblico su Mobilità e la Piccola. Risposte vaghe e col freno tirato.

Il cittadini non devono sapere.

– ORA, di botto, dopo oltre un anno e mezzo, in poche settimane, per magia, verrà aperto. Tutto risolto.

Senza nemmeno delle scuse, dopo silenzi, omissioni, risposte parziali e pure peggio.

L”ennesima mancanza di rispetto verso i cittadini.

Certi politici, e non solo i Presidenti, andrebbero parcheggiati.

Paolo Trezzi

Lecco