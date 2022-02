LECCO – Pubblicato l’avviso “Misura Unica 2022” per i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco che prevede contributi in base all’ISEE per il sostegno affitto. La misura, finanziata con Fondi Regionali è rivolta a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali.

Le domande possono essere presentate dal 1 febbraio al 15 aprile e i cittadini dovranno disporre dei seguenti requisiti:

Essere residenti in un Comune dell’Ambito Territoriale di Lecco

Non essere sottoposti a procedure per il rilascio dell’abitazione (sfratto o sloggio)

Non essere proprietari di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare in Regione Lombardia

Avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 26.000

Essere residenti nell’alloggio in locazione da almeno sei mesi al momento di presentazione della domanda (In caso di rinnovo di contratto avvenuto farà fede l’inizio del contratto originario).

Disporre della dichiarazione di accettazione del contributo da parte del proprietario di casa

Tutte le informazioni e la modulistica sono pubblicate sul sito del comune di Lecco e sui siti istituzionali dei Comuni.

Elenco Comuni Ambito Distrettuale di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.