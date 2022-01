CALOLZIOCORTE – Arrestato ieri dai Carabinieri R.R., 43enne residente a Calolziocorte, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto ad avviso orale, dovrà scontare sei anni, otto mesi e 29 giorni di reclusione, oltre a pagare una multa di 39.770 euro, per reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e per furto aggravato in concorso commessi in vari paesi del lecchese e a Capriate San Gervasio (Bg) tra il luglio 2015 e il gennaio 2021.