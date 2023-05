LECCO – L’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Lecco tre anni aveva smantellato una rete di persone – la maggior parte maghrebini – con un basista italiano – che spacciavano sulle rive dell’Adda, da Calolziocorte a Brivio, ma anche a Villa d’Adda e Calusco.

Gli agenti della Mobile di Lecco avevano scoperto un vasto giro di spaccio, destinato a residenti del Lecchese, ma anche persone che arrivano dalle province di Bergamo e Milano per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti.

La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti, oggi si è tenuta l’udienza preliminare davanti al giudice Nora Lisa Passoni e i legali di 5 imputati hanno scelto la messa alla prova o riti alternativi, con due patteggiamenti inferiori ai due anni, mentre altri sei coinvolti sono irreperibili. Per questi ultimi il giudice ha disposto ulteriori verifiche per rintracciare sei imputati e aggiornato l’udienza a giugno.

