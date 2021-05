LECCO – Alcuni spari, probabilmente a salve, sono stati esplosi nel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco questa mattina.

Sulla vicenda interviene Andrea Frangiamore, segretario generale della Filt Cgil Lecco chiedendo sia fatta chiarezza sull’accaduto.

“Ancora una volta – prosegue Frangiamore – assistiamo a un episodio di estrema gravità nei pressi della stazione. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti, ma comunque gli spari hanno scatenato il panico tra le persone presenti nel luogo. Da tempo denunciamo un’escalation di atti di violenza avvenuti alla stazione di Lecco nei confronti di utenza, lavoratrici e lavoratori, per questo chiediamo maggiori controlli e un incremento dei livelli di sicurezza, per preservare la salute di chiunque”.