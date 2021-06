LECCO – Spettacoli trasmessi in diretta streaming in numerose scuole primarie del territorio comunale e laboratori per studenti delle scuole secondarie di primo grado in attesa di un evento finale in presenza in programma a Villa Gomes nel mese di luglio, questa è stata “Spettacolare presenza, il valore sociale del teatro e della cultura” , l’iniziativa promossa dal servizio cultura e turismo del Comune di Lecco, svoltasi fra l’autunno 2020 e la primavera 2021, grazie alla quale sono state messe in scena nei teatri delle esibizioni pensate proprio per gli studenti più giovani che, attraverso uno schermo, hanno anche potuto interagire con gli attori e i protagonisti delle rappresentazioni.

“Giunge a conclusione un progetto importante – sottolinea l’assessore alla Cultura Simona Piazza – con il quale l’amministrazione comunale ha voluto portare sostegno alle attività culturali di didattica extracurricolare nelle scuole primarie e secondarie della nostra città durante il periodo di chiusura forzata. Tanti gli studenti coinvolti con spettacoli teatrali e laboratori interattivi, per aiutare i giovani ad affrontare l’ultimo difficile periodo svolto con la didattica a distanza. La rassegna terminerà con un evento che mostrerà, in tutti i sensi, la spettacolare presenza di questo progetto, tramite un grande ritrovo a Villa Gomes durante il mese di luglio, per chiusere simbolicamente il cerchio con l’incontro e la conoscenza fra artisti e alunni”.

Le attività organizzate hanno coinvolto più di 1500 studenti. Gli oltre 1200 studenti di otto scuole elementari degli Istituti comprensivi 1 e 3 partecipanti hanno potuto assistere attivamente a quattro spettacoli fra dicembre 2020 e gennaio 2021 messi in scena dalle compagnie teatrali Teatro Invito e Accademia Perduta Romagna Teatri, con 10 repliche delle rispettive esibizioni. 6 le repliche realizzate per l’ultimo spettacolo, a cura di Albero Blu, portato nelle scuole nel mese di maggio. 30 le repliche dei laboratori interattivi proposti ai bambini da Il Filoteatro accanto alle performance teatrali. Accanto ai più piccoli, anche più di 340 gli studenti delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Lecco 3 hanno aderito al progetto, prendendo parte a laboratori loro dedicati, organizzati da Gigi Maniglia (18 repliche per le prime classi) e Lo Stato dell’Arte (6 repliche per le classi terze). Obiettivo delle iniziative pensate per questa fascia d’età, la valorizzazione dell’interazione nei ragazzi in un periodo complicato per le relazioni sociali come quello appena trascorso.

L’ultimo evento che chiuderà la rassegna culturale è in programma a Villa Gomes, il 10 e 11 luglio, con spettacoli dal vivo per tutti i ragazzi coinvolti nel progetto e che vedrà la presenza di tutte le compagnie che in questi mesi hanno realizzato attività teatrali trasmesse in streaming. Un momento conclusivo in cui ragazzi e attori si vedranno per la prima volta dal vivo.