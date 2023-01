LECCO – L’associazione lecchese Spettacolaree organizza una giornata di casting per la sua nuova produzione video. Come ogni anno l’associazione lecchese che propone laboratori di cinema e teatro per giovani e giovanissimi del territorio, realizzerà un nuovo cortometraggio che verrà poi presentato in sala a fine stagione e inviato ai vari festival di cinema. Il film è stato scritto e ideato da Andrea Binda, socio di Spettacolaree, coadiuvato dalla professionalità dei coordinatori del laboratorio di cinema, nello specifico sotto il tutoraggio di Daniele Esposito.

Per il cortometraggio denominato The crimson idol si cercano tre figure:

Jonathan (20/30 anni) Età scenica. Magro, mediamente alto, preferibilmente capelli lunghi e barba, preferibilmente scuri. Deve saper suonare la chitarra e cantare.

Francesco (20/30 anni) Altezza media alta, fisico tonico, preferibilmente capelli chiari.

Ecco la trama del cortometraggio: “Un ragazzo scappa dai continui soprusi da parte del padre per diventare una rockstar, ma si accorgerà presto che a volte i sogni si tramutano in incubi, di quanto il mondo che lo circonda sia ipocrita e di come il successo ottenuto sia privo di significato e incapace di riempire il vuoto che sente dentro di sé.

Riuscirà a superare i suoi demoni? Oppure verrà inghiottito da quest’ultimi?”

Il cortometraggio si svolgerà principalmente tra Lecco e la brianza indicativamente nel mese di marzo, al più aprile. Le date verranno confermate dopo la giornata di casting. Potete inviare le candidature all’indirizzo mail info@spettacolaree.it

Il casting si svolgerà a Lecco C/O “light ink studio” in Corso Carlo Alberto 37/a nella giornata di sabato 4 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 (Ampio parcheggio e bar nelle immediate vicinanze). Per chi fosse impossibilitato ad essere presente durante la giornata di casting, consigliamo di prendere contatto con la produzione all’indirizzo mail sopra indicato, così che gli interessati possano avere uno stralcio di sceneggiatura da interpretare realizzando successivamente un “self tape” (video provino).